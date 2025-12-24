Автопилот спас самолёт после разгерметизации: впервые в истории система провела автоматическую посадку в реальной аварийной ситуации

В авиации произошло событие, которое можно назвать историческим. Впервые система автоматической посадки довела самолёт до полосы в реальной, а не учебной аварийной ситуации. Об этом заявила компания-производитель технологии Garmin, передаёт CNN.
Инцидент произошёл с турбовинтовым самолётом Beechcraft Super King Air 200. Судно без пассажиров на борту благополучную совершило посадку в аэропорту Роки-Маунтин-Метрополитен недалеко от Денвера. Как позже уточнила компания-оператор, во время полёта из Аспена произошла быстрая, неконтролируемая разгерметизация салона, и пилоты были вынуждены надеть кислородные маски.
В этот момент автоматически активировалась система аварийной посадки Garmin. Приняв решение не отключать её, экипаж позволил автоматике взять на себя управление. В компании Garmin подтвердили, что это был первый случай полноценного использования их системы «от и до» в реальной чрезвычайной ситуации.
В записи переговоров, опубликованной сервисом LiveATC.net, слышно, как автоматический голос системы сообщает диспетчерам: «Пилот недееспособен», и предупреждает другие самолёты о предстоящей аварийной автоматической посадке. Позже глава Buffalo River Aviation пояснил, что это сообщение было частью стандартного автоматизированного протокола и не отражало реального состояния пилотов, которые оставались в сознании.
Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование этого случая.
