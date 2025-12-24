Автопилот спас самолёт после разгерметизации: впервые в истории система провела автоматическую посадку в реальной аварийной ситуации

В этот момент автоматически активировалась система аварийной посадки Garmin. Приняв решение не отключать её, экипаж позволил автоматике взять на себя управление. В компании Garmin подтвердили, что это был первый случай полноценного использования их системы «от и до» в реальной чрезвычайной ситуации.