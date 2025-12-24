В Ростовской области введены «утренние фильтры» в школах и детсадах

В Ростовской области продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по итогам прошедшей недели.
Среди взрослых и школьников от 7 до 14 лет уровень заболеваемости уже превысил обычные для этого времени года показатели.
Чтобы сдержать распространение инфекций, в регионе введены дополнительные меры. Во всех школах и детсадах введены «утренние фильтры», где ежедневно проверяют здоровье детей и педагогов. Если из-за болезней в классе или группе отсутствует более 20% детей, занятия приостанавливают.
На 19 декабря в области полностью закрыты один детский сад и одна школа. Кроме того, занятия отменены в шести группах разных детсадов и в 64 классах 23 школ.
Также в больницах усилены меры уборки и дезинфекции, а посещение пациентов родственниками ограничено. Те же правила теперь действуют и в других социальных учреждениях.