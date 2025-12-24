В Ростовской области введены «утренние фильтры» в школах и детсадах

Чтобы сдержать распространение инфекций, в регионе введены дополнительные меры. Во всех школах и детсадах введены «утренние фильтры», где ежедневно проверяют здоровье детей и педагогов. Если из-за болезней в классе или группе отсутствует более 20% детей, занятия приостанавливают.