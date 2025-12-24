Ричмонд
Рейсы из Москвы и Петербурга вынужденно сели в Самарканде из-за тумана

Четыре самолёта из Москвы и Санкт-Петербурга, следовавшие в Бухару, Ургенч и Термез, совершили вынужденную посадку в Самарканде из-за густого тумана в аэропортах назначения.

Источник: Freepik

Об этом сообщает компания Uzbekistan Airports.

Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт Самарканда был использован в качестве запасного.

Видимость в Бухаре, Ургенче и Термезе упала до критических значений, что сделало посадку невозможной.

Среди перенаправленных бортов — два рейса из Москвы в Бухару, один из Санкт-Петербурга в Ургенч и один из Москвы в Термез. Самолёты приземлились в Самарканде в период с 03:27 до 06:36 по местному времени.

На данный момент наземные службы обеспечивают пассажиров всем необходимым и ожидают улучшения погоды для возобновления полётов по заданным маршрутам.

Ранее сообщалось, что самолёт «Уральских авиалиний», летевший рейсом Дубай — Екатеринбург, совершил вынужденную посадку с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада.