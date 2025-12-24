Рейсы из Москвы и Петербурга вынужденно сели в Самарканде из-за тумана

Об этом сообщает компания Uzbekistan Airports.
Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт Самарканда был использован в качестве запасного.
Видимость в Бухаре, Ургенче и Термезе упала до критических значений, что сделало посадку невозможной.
Среди перенаправленных бортов — два рейса из Москвы в Бухару, один из Санкт-Петербурга в Ургенч и один из Москвы в Термез. Самолёты приземлились в Самарканде в период с 03:27 до 06:36 по местному времени.
На данный момент наземные службы обеспечивают пассажиров всем необходимым и ожидают улучшения погоды для возобновления полётов по заданным маршрутам.
