Воронежских сестер милосердия обучат уходу за тяжелобольными

Занятия организованы на базе социального центра помощи бездомным «Странноприимица» (ул. Куйбышева, 15/1). Он создан при непосредственном участии Центральной клинической больницы святителя Алексия (Москва) и Воронежской епархии. При столичном медучреждении есть специальный учебный центр по подготовке сестер милосердия. В 2025 году под его эгидой в регионах оборудовали 10 профильных классов, один из них — в Воронеже. Оборудование для профессионального обучения закупили при поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие».