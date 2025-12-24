Россиянам назвали причину истощения от подготовки к праздникам

Новогодние праздники для многих животных — это испытание: меняется привычный ритм дня, дома появляются гости, на улице — салюты и хлопки петард. Но при грамотной подготовке праздник может пройти спокойно и безопасно и для питомца, и для его владельца. О том, на что обратить внимание перед наступлением каникул, «Вечерней Москве» рассказала кинолог и консультант первой в России социальной сети для владельцев домашних животных «Буп» Евгения Смолькина.