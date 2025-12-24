Ричмонд
Россиянам назвали причину истощения от подготовки к праздникам

Подготовка к праздникам часто переживается тяжелее рабочих авралов из-за особенностей психологической нагрузки, объяснила кандидат психологических наук Елена Шпагина.

По ее словам, рабочие задачи обычно имеют четкие границы и сроки, тогда как предпраздничные хлопоты накладываются на повседневную жизнь и превращаются в поток мелких дел. Закупки, готовка, украшения и планирование создают эффект «второй смены», которая не заканчивается после выполнения одной задачи.

Эксперт отметила, что ключевую роль играет эмоциональное давление. Ожидание «идеального праздника» и необходимости оправдать надежды близких усиливает усталость, а сочетание физической нагрузки с постоянным контролем деталей быстро истощает психику.

Шпагина подчеркнула, что снизить напряжение помогает справедливое распределение обязанностей. По ее мнению, важно заранее вместе планировать подготовку и переходить от модели помощи к модели общей ответственности, когда каждый полностью отвечает за свою часть дела и принимает решения самостоятельно, передает RT.

Новогодние праздники для многих животных — это испытание: меняется привычный ритм дня, дома появляются гости, на улице — салюты и хлопки петард. Но при грамотной подготовке праздник может пройти спокойно и безопасно и для питомца, и для его владельца. О том, на что обратить внимание перед наступлением каникул, «Вечерней Москве» рассказала кинолог и консультант первой в России социальной сети для владельцев домашних животных «Буп» Евгения Смолькина.