Инфляция в Омской области замедлилась до 5,7%

В ноябре 2025 года потребительские цены в Омской области по сравнению с октябрем выросли на 0,8%, сообщает Росстат. Годовая инфляция в регионе снизилась до 5,7% — это седьмой месяц подряд, когда показатель демонстрирует устойчивое замедление.
Как пояснил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер, рост цен в ноябре был в основном сезонным и связан с рядом факторов.
Огурцы, сладкий перец и помидоры подорожали из-за увеличения затрат производителей на освещение и обогрев теплиц, а также роста стоимости топлива у поставщиков. Кофе стал дороже на фоне мирового дефицита урожая в странах-производителях. В то же время сахар подешевел благодаря хорошему урожаю и крупным складским запасам.
Повысились цены на печатные издания, парфюмерию и косметику — из-за роста логистических расходов и зарплат в отрасли. Также подорожали новые и подержанные иномарки: спрос вырос в ожидании повышения утильсбора. Однако в целом за год автомобили несколько раз заметно дешевели, в том числе из-за укрепления рубля.
Фото: пресс-служба Омск Банка России.
Напротив, телевизоры, бытовая техника и смартфоны стали дешевле из-за снижения спроса.
Стоимость проезда в маршрутках выросла из-за увеличения расходов перевозчиков на топливо и ремонт автопарка. Подорожали и железнодорожные билеты на междугородние направления — традиционно в преддверии новогодних праздников. Также выросли цены на путёвки в санатории: повышенный спрос позволил учреждениям переложить рост затрат на продукты, обслуживание и зарплаты персонала на потребителя.
На фоне этих изменений годовая инфляция по России снизилась до 6,6%. Банк России подчеркивает: чтобы замедление инфляции продолжалось, общий спрос в экономике должен расти умеренно. Для этого сохраняются высокие процентные ставки по кредитам и депозитам.
Согласно прогнозу регулятора, инфляция в стране снизится до 4−5% в 2026 году и в дальнейшем стабилизируется на уровне 4%.
