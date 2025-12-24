Инфляция в Омской области замедлилась до 5,7%

Повысились цены на печатные издания, парфюмерию и косметику — из-за роста логистических расходов и зарплат в отрасли. Также подорожали новые и подержанные иномарки: спрос вырос в ожидании повышения утильсбора. Однако в целом за год автомобили несколько раз заметно дешевели, в том числе из-за укрепления рубля.