Адвокат Белоусова рассказала, что грозит за неприятный запах из квартиры

Сильный и устойчивый запах из квартиры, связанный с антисанитарией или неправильным содержанием животных, может повлечь административный штраф до трех тысяч рублей. Об этом сообщила адвокат Екатерина Белоусова, пояснив, что такие случаи расцениваются как нарушение санитарных норм и прав соседей.
По ее словам, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельцев обеспечивать надлежащие условия содержания, включая соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических требований.
Эксперт отметила, что если неприятный запах распространяется в общие помещения и носит постоянный характер, то это может быть основанием для признания нарушения санитарных правил. В подобных ситуациях она рекомендовала обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, а также к участковому для проведения проверки.
Белоусова уточнила, что за нарушение требований законодательства к содержанию домашних животных предусмотрена административная ответственность. Она может выражаться в виде предупреждения либо штрафа в размере до трех тысяч рублей, передает News.ru.
В Казани в одной из квартир жилого дома обнаружили девочку-маугли: ребенок жил в условиях антисанитарии, а от квартиры шел запах в подъезд.