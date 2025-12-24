Ричмонд
Опубликован график проверок газовых плит в жилых домах столицы на 2026 год

В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

График проверок газового оборудования в жилых домах в 2026 году опубликован в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда, уже опубликован график соответствующих мероприятий на следующий год. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. Незначительные неполадки устраняются на месте, при обнаружении серьезных нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — рассказал Петр Бирюков.

С ноября этого года в работу специалистов АО «Мосгаз» было введено передовое программное обеспечение. Оно позволяет в реальном времени фиксировать и обрабатывать нарушения. Теперь при обслуживании дома или квартиры все данные вносятся в специальный планшет. К ним относятся выявленные нарушения, фото, подпись абонента о проведенном инструктаже.

Сегодня в столице около 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того чтобы они работали безопасно, своевременные проверки очень важны. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.

Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10−12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. При этом газовая плита должна быть обязательно оборудована системой газ-контроля, которая приостанавливает подачу голубого топлива, если пламя в горелке погасло.

Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах. Уточнить сведения можно также через специальный онлайн-сервис на сайте компании или в телеграм-боте.