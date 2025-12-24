Опубликован график проверок газовых плит в жилых домах столицы на 2026 год

С ноября этого года в работу специалистов АО «Мосгаз» было введено передовое программное обеспечение. Оно позволяет в реальном времени фиксировать и обрабатывать нарушения. Теперь при обслуживании дома или квартиры все данные вносятся в специальный планшет. К ним относятся выявленные нарушения, фото, подпись абонента о проведенном инструктаже.