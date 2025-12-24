К 2036 году Россия сделает важный шаг в исследовании Луны: что задумали отечественные ученые

Ранее президент РАН Геннадий Красников изложил тезисы космической программы, которая была разработана учеными РАН на период с 2026 по 2036 годы. В частности, в горизонте до 2036 года на Луну отправятся 7 научных аппаратов. Финансирование новой лунной программы начнется уже в этом 2025 году.