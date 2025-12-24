К 2036 году Россия сделает важный шаг в исследовании Луны: что задумали отечественные ученые

К 2036 году на Луне будет создана российская электростанция. Это станет важным шагом к переходу от разовых миссий к долгосрочной программе изучения спутника Земли. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.
«В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции», — отмечается в публикации.
В госкорпорации добавили, что реализация проекта продлится с 2025 года по 2036-й. Станция необходима для долговременного энергоснабжения луноходов и обсерваторий российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции.
Российские ученые намерены разработать космические аппараты, проведут эксперименты на Земле, летные испытания, а также развернут инфраструктуру на Луне.
Ранее президент РАН Геннадий Красников изложил тезисы космической программы, которая была разработана учеными РАН на период с 2026 по 2036 годы. В частности, в горизонте до 2036 года на Луну отправятся 7 научных аппаратов. Финансирование новой лунной программы начнется уже в этом 2025 году.
Кроме того, сообщалось, что до 2030 года на Луну разные страны запустят 17 миссий.