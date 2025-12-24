С момента открытия «Планету Океан» в Калининграде посетило 35 тысяч человек. Об этом журналистам рассказал гендиректор Музея Мирового океана Денис Миронюк.
«35 тысяч посетителей с 19 августа. И это с учётом того, что “Планета Океан” продолжает работать в тестовом режиме. У нас идёт наладка инженерно-технических систем, других технологических комплексов. И параллельно ведётся стройка на объекте, но при этом 35 тысяч человек объект посещали», — отметил Миронюк.
По его словам, удалось наладить систему продажи билетов. Ранее местные жители и туристы жаловались на трудности с их покупкой. Проблемы с приобретением билетов связывали с ограниченными возможностями онлайн-продаж и большим спросом.
«Буквально недавно, в начале декабря — конце ноября, мы пришли к тому моменту, когда людей в кассах уже не было, а билеты ещё были. Редкость. Мы так немного выровнялись. Понятно, что сейчас будут зимние каникулы, потом лето. И ажиотаж снова вырастет. Мы стараемся эту ситуацию регулировать. Мы повысили возможности с точки зрения приёма. Сейчас принимаем уже более 500 человек в день», — добавил гендиректор.
Новый корпус Музея Мирового океана открыли в августе. В залы пускали в тестовом режиме, который предполагал посещение по сеансам в составе групп. Позже ввели самостоятельное посещение. Как рассказывал Миронюк, для гостей доступны 53% выставочных пространств.
После открытия «Планеты Океан» руководство музея ожидает увеличения посещаемости до 2,5 миллионов человек в год. Новый корпус ввели в эксплуатацию в конце 2024 года.