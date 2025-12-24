Ричмонд
СК воссоздал хронологию смертельного взрыва машины ДПС в Москве

В Москве, на улице Елецкой, погиб подозреваемый, который привёл в действие взрывное устройство при задержании сотрудниками ДПС в ночь с 23 на 24 декабря. В результате взрыва также погибли двое полицейских.

По данным следствия, полицейские подошли к подозрительному лицу возле служебного автомобиля, и в момент задержания произошёл взрыв. Следственные органы начали расследование по факту посягательства на жизнь правоохранителей и незаконного оборота взрывных устройств, к расследованию подключатся сотрудники центрального аппарата СК.

«Председатель Следственного комитета России поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию с целью оперативного установления лиц, причастных к организации и исполнению преступления», — информирует СК.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, готовят материалы для назначения судебных экспертиз, а также изучают камеры видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

Life.ru уже писал, что ночью неизвестный подорвал взрывное устройство рядом с автомобилем ДПС. Двое пострадавших сотрудников находились в крайне тяжёлом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончались от множественных осколочных ранений. По факту произошедшего столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

