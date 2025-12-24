СК воссоздал хронологию смертельного взрыва машины ДПС в Москве

По данным следствия, полицейские подошли к подозрительному лицу возле служебного автомобиля, и в момент задержания произошёл взрыв. Следственные органы начали расследование по факту посягательства на жизнь правоохранителей и незаконного оборота взрывных устройств, к расследованию подключатся сотрудники центрального аппарата СК.
«Председатель Следственного комитета России поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию с целью оперативного установления лиц, причастных к организации и исполнению преступления», — информирует СК.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, готовят материалы для назначения судебных экспертиз, а также изучают камеры видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.
Life.ru уже писал, что ночью неизвестный подорвал взрывное устройство рядом с автомобилем ДПС. Двое пострадавших сотрудников находились в крайне тяжёлом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончались от множественных осколочных ранений. По факту произошедшего столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.