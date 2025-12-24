Ричмонд
Из Иркутской области в зону СВО доставили новогодние подарки

Груз включает в себя теплые вещи, предметы личной гигиены, а также сладости и мандарины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутской области в зону специальной военной операции доставили новогодние подарки и гуманитарную помощь. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, приятные сюрпризы в преддверии праздника получат и дети Донецкой Народной Республики, которые проживают в домах-интернатах.

— В сборе гуманитарной посылки приняли участие национально-культурные объединения региона, Общественная палата Приангарья и неравнодушные жители, — подчеркнула начальник управления правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Подарки получат и дети, которые остались в трудной жизненной ситуации. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Защитник Отечества, которые находятся вдали от своих семей, получили гуманитарную помощь. Груз включает в себя теплые вещи, предметы личной гигиены, а также сладости и мандарины.

