Из Иркутской области в зону СВО доставили новогодние подарки

Из Иркутской области в зону специальной военной операции доставили новогодние подарки и гуманитарную помощь. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, приятные сюрпризы в преддверии праздника получат и дети Донецкой Народной Республики, которые проживают в домах-интернатах.