Из Иркутской области в зону СВО доставили новогодние подарки

Из Иркутской области в зону специальной военной операции доставили новогодние подарки и гуманитарную помощь. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, приятные сюрпризы в преддверии праздника получат и дети Донецкой Народной Республики, которые проживают в домах-интернатах.
— В сборе гуманитарной посылки приняли участие национально-культурные объединения региона, Общественная палата Приангарья и неравнодушные жители, — подчеркнула начальник управления правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.
Подарки получат и дети, которые остались в трудной жизненной ситуации. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
Защитник Отечества, которые находятся вдали от своих семей, получили гуманитарную помощь. Груз включает в себя теплые вещи, предметы личной гигиены, а также сладости и мандарины.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что 510 жителей Свирска остались без света после поджога на подстанции.