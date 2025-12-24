В Перми монастырь судится с мэрией из-за зданий на своей территории

В обоснование своих требований монастырь ссылается на длительный срок фактического владения указанными объектами.
Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь обратился в суд с иском к администрации города, требуя признать за ним право собственности на два здания, расположенные в Мотовилихинском районе. Речь идет об одноэтажном здании охраны площадью 18 квадратных метров и трехэтажном келейном корпусе площадью 744 квадратных метра.
«В обоснование своих требований монастырь ссылается на длительный срок фактического владения указанными объектами. При этом представители обители признают, что правоустанавливающих документов на здание келейного корпуса у них нет», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
В мэрии Перми заявляют, что не могут выступать надлежащим ответчиком по данному делу, поскольку спорные здания никогда не относились к муниципальной собственности. С 2000 года монастырю в аренду передавались земельные участки, однако в период с 2020 по 2025 годы департамент земельных отношений не смог в судебном порядке взыскать с арендатора платежи по аренде из ‑за истечения срока давности.
Министерство имущественных отношений Пермского края в данном споре занимает позицию в поддержку монастыря. Отдельно подчеркивается, что спорные здания возведены в «современный период» и не имеют статуса объектов культурного наследия.