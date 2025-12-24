В Перми монастырь судится с мэрией из-за зданий на своей территории

В мэрии Перми заявляют, что не могут выступать надлежащим ответчиком по данному делу, поскольку спорные здания никогда не относились к муниципальной собственности. С 2000 года монастырю в аренду передавались земельные участки, однако в период с 2020 по 2025 годы департамент земельных отношений не смог в судебном порядке взыскать с арендатора платежи по аренде из ‑за истечения срока давности.