Жертвами взрыва полицейской машины в Москве стали молодые офицеры

Лейтенант полиции Илья Климанов, которому было всего 24 года, пришёл на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Его коллега, лейтенант полиции Максим Горбунов, погиб в возрасте 25 лет. Он поступил в органы внутренних дел в феврале 2022 года. У него остались жена и девятимесячная дочь.
«Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова», — сказали в пресс-службе столичного главка.
Life.ru ранее писал, что ночью неизвестный подорвал взрывное устройство рядом с автомобилем ДПС. Двое пострадавших сотрудников находились в крайне тяжёлом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончались от множественных осколочных ранений. Позже стало известно о теле третьей жертвы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.
