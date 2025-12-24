Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертвами взрыва полицейской машины в Москве стали молодые офицеры

Два молодых офицера Госавтоинспекции Москвы оказались жертвами взрыва на улице Елецкой в ночь с 23 на 24 декабря. Руководство и коллеги выразили их семьям соболезнования и обещали помощь.

Лейтенант полиции Илья Климанов, которому было всего 24 года, пришёл на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Его коллега, лейтенант полиции Максим Горбунов, погиб в возрасте 25 лет. Он поступил в органы внутренних дел в феврале 2022 года. У него остались жена и девятимесячная дочь.

«Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова», — сказали в пресс-службе столичного главка.

Life.ru ранее писал, что ночью неизвестный подорвал взрывное устройство рядом с автомобилем ДПС. Двое пострадавших сотрудников находились в крайне тяжёлом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончались от множественных осколочных ранений. Позже стало известно о теле третьей жертвы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.