Жертвами взрыва полицейской машины в Москве стали молодые офицеры

Лейтенант полиции Илья Климанов, которому было всего 24 года, пришёл на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Его коллега, лейтенант полиции Максим Горбунов, погиб в возрасте 25 лет. Он поступил в органы внутренних дел в феврале 2022 года. У него остались жена и девятимесячная дочь.