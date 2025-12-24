Земляне получили сигнал из космоса, который шел со дня появления Вселенной

По словам Эндрю Левана из Университета Радбауд в Нидерландах, сигнал зафиксирован 14 марта 2025 года французско-китайским спутником SVOM. Он зарегистрировал гамма-всплеск с обозначением GRB 250314A. Наземные команды отреагировали немедленно — через несколько часов обсерватория Swift NASA обнаружила источник. Однако расшифровать его удалось только сейчас при помощи телескоп Джеймса Уэбба.