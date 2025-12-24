Земляне получили сигнал из космоса, который шел со дня появления Вселенной

Ученые на Земле получили древнейший сигнал из космоса, который шел 13 млрд лет, когда Вселенная еще считалась неврождённой, материал из немецкого издания Focus перевел aif.ru.
Уточняется, что сигнал длится около 10 секунд, вероятно, он возник при взрыве сверхновой звезды.
По словам Эндрю Левана из Университета Радбауд в Нидерландах, сигнал зафиксирован 14 марта 2025 года французско-китайским спутником SVOM. Он зарегистрировал гамма-всплеск с обозначением GRB 250314A. Наземные команды отреагировали немедленно — через несколько часов обсерватория Swift NASA обнаружила источник. Однако расшифровать его удалось только сейчас при помощи телескоп Джеймса Уэбба.
«Только Уэбб смог напрямую доказать, что этот свет исходил от сверхновой», — подчеркнул Леван.
Он также отметил, что это первый случай, когда отдельные звёзды этой ранней эпохи были обнаружены напрямую.
Кроме того, результат анализа стал неожиданным для ученых, выяснилось, что взрывы сверхновых того периода выглядят так же, как и современные.
