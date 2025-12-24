Ричмонд
Собянин: первые пять станций Рублево-Архангельской линии откроют в 2026 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый участок Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена, включающий пять станций, откроют в следующем году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«В 2025 году произошло несколько ключевых событий в развитии метро. Открыт основной участок Троицкой линии: 27 км, 11 станций, 5 пересадок. Запущен II этап строительства южного участка (6 станций до Троицка). Полная длина линии к 2029 году — более 43 км», — написал мэр.

Он добавил, что ведется активное строительство Рублево-Архангельской линии. «В 2026 году откроем первый участок (8,7 км, 5 станций) от “Делового центра” до “Бульвара Генерала Карбышева”. Полная линия (почти 28 км, 12 станций до Красногорска) будет построена к 2027 году», — уточнил Собянин.

Кроме того, начато строительство Бирюлевской линии. «Первый участок (4 станции, включая “ЗИЛ” и “Остров Мечты”) откроется в 2028 году. Полная линия (22,2 км, 10 станций) — в 2029 году. Метро впервые придет в районы Бирюлево», — отметил мэр.

Также ведется продление Арбатско-Покровской линии до станции «Гольяново», работы планируется завершить в 2028 году. Новые станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии и «Достоевская» Кольцевой линии (ее готовность составляет 37%) планируется открыть в 2030 году.

«Новые депо: Введены в строй “Столбово” (Троицкая линия) и “Южное” (крупнейший комплекс для Замоскворецкой линии). В планах — “Ильинское” (2027), “Троицкое” и “Бирюлевское” (2029). Параллельно ведется благоустройство территорий у новых станций», — заключил Собянин.

