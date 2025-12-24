Собянин: первые пять станций Рублево-Архангельской линии откроют в 2026 году

Он добавил, что ведется активное строительство Рублево-Архангельской линии. «В 2026 году откроем первый участок (8,7 км, 5 станций) от “Делового центра” до “Бульвара Генерала Карбышева”. Полная линия (почти 28 км, 12 станций до Красногорска) будет построена к 2027 году», — уточнил Собянин.