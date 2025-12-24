Королева красоты Лусеро погибла в Мексике во время благотворительной поездки

Лусеро начала получать признание в 2023 году после получения титула Флор де Майо, конкурса, в котором она была отмечена за свою личность, осанку и интеллект. Она получила степень юриста в Университете Веракрусаны и участвовала в различных конкурсах красоты на местном, государственном и национальном уровне.