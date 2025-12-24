Ричмонд
Королева красоты Лусеро погибла в Мексике во время благотворительной поездки

В Мексике королева красоты из города Отеапан Лусеро Рамирес попала в аварию. От полученных травм 22-летняя девушка умерла в среду, 17 декабря. Об этом сообщает La Cronica de Hoy.

— Она направлялась в Мехико с целью солидарности: купить игрушки и сладости для распространения среди девочек и мальчиков из сообществ, находящихся в уязвимом положении, — традиция, которую она проводила каждый год во время рождественского сезона, — говорится в материале.

Во время аварии Лусеро вылетела из машины и погибла на месте происшествия.

Лусеро начала получать признание в 2023 году после получения титула Флор де Майо, конкурса, в котором она была отмечена за свою личность, осанку и интеллект. Она получила степень юриста в Университете Веракрусаны и участвовала в различных конкурсах красоты на местном, государственном и национальном уровне.