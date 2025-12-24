Специалисты ответили на вопрос об опасности клещей с новогодних елок

Настоящие хвойные клещи имеют микроскопические размеры.
Насекомые и клещи, которые могут встречаться на живых новогодних елях, не представляют угрозы для человека и не являются переносчиками опасных инфекций. Об этом сообщили в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
Специалисты пояснили: «елочные клещи», о которых пишут в сети, не могут заражать людей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями (возбудителями болезни Лайма) или возбудителями анаплазмоза. «Приведенная в публикациях цитата о том, что “укус елочного клеща может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом”, не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.
Все клещи, обитающие на хвойных породах деревьев, питаются исключительно растительными тканями и не адаптированы к укусам человека или животных. Их ротовой аппарат способен прокалывать оболочки растительных клеток, но не кожу человека. Настоящие хвойные клещи имеют микроскопические размеры — порядка 0,6 миллиметра. Они практически незаметны невооруженным глазом.
Эксперты обращают внимание, что на фотографиях, которые пользователи размещают в соцсетях, чаще всего запечатлены вовсе не клещи, а насекомые-вредители хвойных пород. Один из типичных примеров — жуки-смолевки и другие короеды и древоточцы. Отличить насекомое от клеща можно по числу ног: у клещей четыре пары (восемь ног), а у насекомых — три пары (шесть ног). Эксперты ЦОК АПК рекомендуют приобретать живые ели, сосны и пихты только в санкционированных местах продаж. В таких точках продавец обязан предоставить документы, подтверждающие фитосанитарное состояние продукции.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России живые новогодние елки неожиданно превратились в фактор риска: из принесенных в теплые квартиры деревьев массово начинают выползать клещи. Из ‑за аномально мягкой зимы и устойчивых плюсовых температур в декабре они выходят из состояния покоя раньше обычного. В жилища их приносят вместе с живыми елками, купленными на рынках и базарах. Случаи появления таких «елочных» клещей уже зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт‑Петербурге.