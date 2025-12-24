Специалисты ответили на вопрос об опасности клещей с новогодних елок

Эксперты обращают внимание, что на фотографиях, которые пользователи размещают в соцсетях, чаще всего запечатлены вовсе не клещи, а насекомые-вредители хвойных пород. Один из типичных примеров — жуки-смолевки и другие короеды и древоточцы. Отличить насекомое от клеща можно по числу ног: у клещей четыре пары (восемь ног), а у насекомых — три пары (шесть ног). Эксперты ЦОК АПК рекомендуют приобретать живые ели, сосны и пихты только в санкционированных местах продаж. В таких точках продавец обязан предоставить документы, подтверждающие фитосанитарное состояние продукции.