Константинов: В Крыму национализированы активы 500 физических и юридических лиц

Под национализацию в Крыму попали активы порядка 500 физических и юридических лиц, которые враждебно настроены по отношению к России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, такого результата удалось добиться за последние годы работы по этому вопросу. Речь идет, добавил Константинов, о более 5 600 объектов, среди которых имущество предприятий, земельные участки, дома и прочее.
Глава местного парламента добавил, что цель национализации — установить справедливость и не дать заработать на полуострове тем, кто поддерживает нацистский киевский режим. Для экономики Крыма национализация дает положительный эффект.
Накануне Константинов подчеркнул, что предприятия, которые национализировали в Крыму, были уже на пути к банкротству по вине своих бывших собственников.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги национализации имущества врагов России на полуострове. Он подчеркнул, что только в 2022—2024 годах бюджет республики в рамках реализации данных мероприятий уже пополнился на сумму более чем 4,5 млрд рублей.