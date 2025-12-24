Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константинов: В Крыму национализированы активы 500 физических и юридических лиц

В Крыму национализировали 5 600 объектов недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Под национализацию в Крыму попали активы порядка 500 физических и юридических лиц, которые враждебно настроены по отношению к России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, такого результата удалось добиться за последние годы работы по этому вопросу. Речь идет, добавил Константинов, о более 5 600 объектов, среди которых имущество предприятий, земельные участки, дома и прочее.

Глава местного парламента добавил, что цель национализации — установить справедливость и не дать заработать на полуострове тем, кто поддерживает нацистский киевский режим. Для экономики Крыма национализация дает положительный эффект.

Накануне Константинов подчеркнул, что предприятия, которые национализировали в Крыму, были уже на пути к банкротству по вине своих бывших собственников.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги национализации имущества врагов России на полуострове. Он подчеркнул, что только в 2022—2024 годах бюджет республики в рамках реализации данных мероприятий уже пополнился на сумму более чем 4,5 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше