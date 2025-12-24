Бойца Александра Лощилова проводят в последний путь в Мамско-Чуйском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной администрации.
— Мужчина погиб при выполнении боевого задания 2 сентября 2025 года, — уточнили в пресс-службе районной администрации.
Прощание с Защитником Отечества состоится 25 декабря в 13:00. Родные и друзья соберутся у «Аллеи Памяти».
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что семьям участников СВО из столицы Приангарья вице-мэр вручил ордена Мужества. Так, Алексей Сорокин и Евгений Герасимов посмертно награждены медалями «За отвагу». Последний получил и медаль «Участнику специальной военной операции».