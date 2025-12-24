Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойца Александра Лощилова проводят в последний путь в Мамско-Чуйском районе

Военнослужащего похоронят 25 декабря в 13:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бойца Александра Лощилова проводят в последний путь в Мамско-Чуйском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной администрации.

— Мужчина погиб при выполнении боевого задания 2 сентября 2025 года, — уточнили в пресс-службе районной администрации.

Прощание с Защитником Отечества состоится 25 декабря в 13:00. Родные и друзья соберутся у «Аллеи Памяти».

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что семьям участников СВО из столицы Приангарья вице-мэр вручил ордена Мужества. Так, Алексей Сорокин и Евгений Герасимов посмертно награждены медалями «За отвагу». Последний получил и медаль «Участнику специальной военной операции».