В Омске двоих жителей осудили за фиктивный брак с целью незаконной миграции

Ленинский районный суд Омска вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в организации незаконной миграции. Их действия квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ — преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.
Как установлено в ходе расследования, в сентябре 2021 года женщина предложила своему знакомому за 10 тысяч рублей заключить фиктивный брак с ее сестрой — гражданкой Кыргызской Республики. Целью было получение иностранкой разрешения на временное проживание в России. Мужчина согласился, и 28 апреля 2022 года брак был официально зарегистрирован.
Однако спустя год суд признал союз недействительным, а иностранную гражданку выдворили из России.
В ходе процесса мужчина частично признал вину, но отрицал наличие предварительного сговора. Женщина свою причастность к преступлению отрицала полностью.
Суд назначил обоим подсудимым наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, 10 тысяч рублей, полученные мужчиной за участие в схеме, конфискованы в доход государства. Ранее мы писали, что в Омской области прокуратура призвала огородить здание заброшенной типографии.