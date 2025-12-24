В Омске двоих жителей осудили за фиктивный брак с целью незаконной миграции

Как установлено в ходе расследования, в сентябре 2021 года женщина предложила своему знакомому за 10 тысяч рублей заключить фиктивный брак с ее сестрой — гражданкой Кыргызской Республики. Целью было получение иностранкой разрешения на временное проживание в России. Мужчина согласился, и 28 апреля 2022 года брак был официально зарегистрирован.