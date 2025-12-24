Украинку экстрадировали из Польши в Казахстан за продажу 56 органов живых людей

Женщина входила в состав транснациональной организованной преступной группы. В 2017—2018 годах она участвовала в незаконной купле-продаже человеческих органов. Преступная группа организовала 56 незаконных операций по торговле органами с их последующей трансплантацией в медицинских учреждениях Казахстана. Деятельность велась как на территории республики, так и за её пределами.