Украинку экстрадировали из Польши в Казахстан за продажу 56 органов живых людей

Подозреваемая в торговле человеческими органами экстрадирована из Польши. Видео © Генеральная прокуратура Казахстана.
«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами», — указали в ведомстве.
Женщина входила в состав транснациональной организованной преступной группы. В 2017—2018 годах она участвовала в незаконной купле-продаже человеческих органов. Преступная группа организовала 56 незаконных операций по торговле органами с их последующей трансплантацией в медицинских учреждениях Казахстана. Деятельность велась как на территории республики, так и за её пределами.
«После совершения преступления подозреваемая от органов уголовного преследования скрылась, и 5 лет находилась в международном розыске. В марте т.г. она была задержана при попытке пересечения польской границы», — говорится в сообщении.
Подозреваемой грозит от восьми до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что одного из основателей печально известной финансовой пирамиды Finiko, Эдварда Сабирова, депортируют из ОАЭ в Россию. Эта мера была инициирована российской стороной. Его доставят в Москву специальным рейсом для проведения следственных действий и предъявления обвинения.
