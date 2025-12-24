Ричмонд
Украинку экстрадировали из Польши в Казахстан за продажу 56 органов живых людей

Гражданку Украины, подозреваемую в торговле человеческими органами, экстрадировали из Польши в Казахстан. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Казахстана.

Источник: Life.ru

Подозреваемая в торговле человеческими органами экстрадирована из Польши. Видео © Генеральная прокуратура Казахстана.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами», — указали в ведомстве.

Женщина входила в состав транснациональной организованной преступной группы. В 2017—2018 годах она участвовала в незаконной купле-продаже человеческих органов. Преступная группа организовала 56 незаконных операций по торговле органами с их последующей трансплантацией в медицинских учреждениях Казахстана. Деятельность велась как на территории республики, так и за её пределами.

«После совершения преступления подозреваемая от органов уголовного преследования скрылась, и 5 лет находилась в международном розыске. В марте т.г. она была задержана при попытке пересечения польской границы», — говорится в сообщении.

Подозреваемой грозит от восьми до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что одного из основателей печально известной финансовой пирамиды Finiko, Эдварда Сабирова, депортируют из ОАЭ в Россию. Эта мера была инициирована российской стороной. Его доставят в Москву специальным рейсом для проведения следственных действий и предъявления обвинения.

