Рэпер P.Diddy добивается немедленного освобождения из тюрьмы

Адвокаты рэпера Шона Джона Комбса, известного как P. Diddy, просят федеральный апелляционный суд Нью-Йорка отменить его обвинительный приговор по делам о проституции или смягчить четырехлетний срок. Об этом пишет Associated Press.
Защитники артиста утверждают, что судья Арун Субраманьян вынес приговор на основе доказательств, не связанных с его обвинениями.
Рэпера оправдали по обвинениям в рэкете и торговле людьми, однако осудили за менее тяжкие преступления, связанные с проституцией. При этом его приговорили к четырем годам за действия, которые, как правило, караются менее сурово.
Адвокаты заявляют о несправедливости такого приговора, отмечая, что он был основан на показаниях бывших девушек Комбса, которые не были подтверждены присяжными.
На суде одна из бывших девушек рэпера, Кассандра Вентура, рассказала о принуждении к сексу с незнакомцами, а вторая девушка, Джейн, — о давлении и сексуальных контактах под воздействием наркотиков.
Тогда судья Субраманьян отверг попытки защиты представить произошедшее как обоюдное согласие и заявил, что P. Diddy злоупотреблял властью и контролем, подвергая женщин насилию.
Напомним, рэпер также подал иск о клевете на 50 млн долларов против Кортни Берджесс, адвоката Ариэля Митчелла и Nextstar Media Group. Юристы Комбса утверждают, что ответчики сфабриковали ложные заявления ради финансовой выгоды, что нанесло музыканту экономический и репутационный ущерб.