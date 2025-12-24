Курганскую школу, которую дважды посещал Путин, ждет капремонт

На ремонт школы № 7 в Кургане потребуется почти 64 млн рублей.
В Заозерном микрорайоне Кургана объявлен открытый конкурс на капитальный ремонт школы № 7, где два раза побывал президент Владимир Путин. Первоначальная цена контракта более 63 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.
«Конкурс проводится в электронной форме по 44-ФЗ с начальной ценой контракта 63 680 909,09 рублей. Подача заявок открыта до 15 января 2026 года», — указано на сайте госзакупок.
Власти выдвигают несколько требований к будущему подрядчику, в их числе — у организации должны быть успешно реализованные подобные проекты. В рамках капремонта школы строители демонтируют двери, окна, полы, и фасад. Организуют разборку старой кровли и выполнят монтаж новой битумно-полимерной крыши. В кабинетах установят новые потолки плитно-ячеистые с покраской, на стенах будет новая декоративная отделка, на полу выложат плитку. Основной объем работ внутри помещения будет произведен на втором этаже.
Сейчас у школы № 7 два корпуса (д. 32 корпус А и д. 4 корпус Б), один из них был отремонтирован в 2013 году, после посещения президента Путина. Тогда из федерального бюджета на эти цели выделили более 180 млн рублей. Капитальный ремонт помещений должен соответствовать новым федеральным стандартам образования и требованиям безопасности и комфорта для сотен учеников самого густонаселенного микрорайона города.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в 2026—2027 годах в регионе отремонтируют 48 школ и 14 детских садов, уже объявлены тендеры на работы в лицее № 12, гимназии № 27 в Кургане и детском саду «Аленушка» в поселке Новый мир.