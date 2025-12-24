Курганскую школу, которую дважды посещал Путин, ждет капремонт

Сейчас у школы № 7 два корпуса (д. 32 корпус А и д. 4 корпус Б), один из них был отремонтирован в 2013 году, после посещения президента Путина. Тогда из федерального бюджета на эти цели выделили более 180 млн рублей. Капитальный ремонт помещений должен соответствовать новым федеральным стандартам образования и требованиям безопасности и комфорта для сотен учеников самого густонаселенного микрорайона города.