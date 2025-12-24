Пенсионный фонд отсудил деньги у юной пермячки

Девушка получала пенсию по потере кормильца после смерти своего отца. Пока она проходила очное обучение в колледже, она продолжала получать выплаты. «Студентка решила отчислиться из колледжа по собственному желанию, но не уведомила об этом пенсионный фонд, хотя должна была. После отчисления она продолжила получать выплаты, что противоречит законодательству РФ», — говорится в решении суда.