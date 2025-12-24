Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионный фонд отсудил деньги у юной пермячки

Юная пермячка оказалась должна пенсионному фонду более 50 тысяч рублей. Такое решение принял Кировский районный суд по иску пенсионного фонда. Копия решения суда имеется в распоряжении URA.RU.

Девушка получила лишнюю пенсию и должна вернуть деньги.

Юная пермячка оказалась должна пенсионному фонду более 50 тысяч рублей. Такое решение принял Кировский районный суд по иску пенсионного фонда. Копия решения суда имеется в распоряжении URA.RU.

Девушка получала пенсию по потере кормильца после смерти своего отца. Пока она проходила очное обучение в колледже, она продолжала получать выплаты. «Студентка решила отчислиться из колледжа по собственному желанию, но не уведомила об этом пенсионный фонд, хотя должна была. После отчисления она продолжила получать выплаты, что противоречит законодательству РФ», — говорится в решении суда.

Сделав расчеты, специалисты фонда пришли к выводу, что пермячка получила 60 тысяч рублей, которые не должна была получать. Тогда фонд обратился в суд, чтобы вернуть деньги обратно. Кировский районный суд полностью удовлетворил требования пенсионного фонда, и теперь бывшая студентка выплатит фонду 60 тысяч рублей.