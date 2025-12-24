Быть или не быть: какой силы будет магнитная буря 25 декабря 2025

Прогноз магнитной активности 25 декабря 2025.
Лаборатория солнечной астрономии сообщает о возможных геомагнитных возмущениях 25 декабря 2025 года. Солнечная активность на текущей неделе остается умеренной — последняя вспышка зафиксирована 23 декабря. Что ожидать от магнитной бури и как подготовиться к возмущениям — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность на этой неделе.
Текущая неделя характеризуется относительно низкой солнечной активностью. По данным на 24 декабря, в настоящий момент наблюдаются геомагнитные возмущения с показателем Kp = 4, что соответствует небольшим колебаниям магнитного поля Земли.
Последняя зафиксированная вспышка на Солнце произошла 23 декабря в 18:29 и относилась к классу C1.1 — это обычная вспышка, не представляющая опасности. За прошедшие сутки 24 декабря новых солнечных вспышек класса C и выше не регистрировалось. Индекс солнечной активности за последние 48 часов остается на среднем уровне.
Специалисты отмечают, что декабрь 2025 года в целом проходит спокойно в плане космической погоды. Из 31 дня месяца сильная магнитная буря наблюдалась только 4 декабря, слабые бури прогнозируются на 23 и 30 декабря. Остальные дни характеризуются либо незначительными возмущениями, либо полным штилем.
Текущие индексы активности составляют: AP = 21, F10.7 = 129. На 25 декабря прогнозируется снижение индекса Ap до 15, тогда как F10.7, наоборот, вырастет до 145. Это свидетельствует о стабилизации геомагнитной обстановки при сохранении умеренной солнечной активности.
Прогноз магнитной бури на 25 декабря 2025 года.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, 25 декабря ожидаются геомагнитные возмущения средней интенсивности. Прогнозируемый уровень геомагнитного индекса Kp составит 4 единицы, что классифицируется как небольшие возмущения магнитосферы.
Вероятностная оценка состояния магнитного поля Земли на 25 декабря распределяется следующим образом: полноценная магнитная буря может развиться с вероятностью 26%, геомагнитные возмущения более вероятны — 35%, а шанс на спокойную магнитосферу оценивается в 39%.
По временной шкале максимальная активность геомагнитных возмущений прогнозируется на вторую половину дня 25 декабря. Однако интенсивность колебаний не достигнет уровня полноценной магнитной бури (Kp = 5 и выше). Ожидаемые возмущения относятся к категории слабых и не должны оказать серьезного влияния ни на технические системы, ни на самочувствие большинства людей.
Для средних широт, включая Москву и центральную часть России, прогноз остается благоприятным. График изменения Kp-индекса на ближайшие трое суток показывает постепенное снижение геомагнитной активности к 26 декабря, когда ожидается полное успокоение магнитосферы.
Что такое магнитные бури.
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием нашей планеты с потоками солнечного ветра. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, заряженные частицы устремляются в космическое пространство и через 1−3 суток достигают Земли.
Интенсивность геомагнитных возмущений измеряется индексом Kp по 9-ти балльной шкале. Значения от 0 до 2 означают спокойную магнитосферу, от 3 до 4 — незначительные возмущения, которые практически не ощущаются людьми. Показатель 5 соответствует слабой магнитной буре (уровень G1), 6−7 — средней или сильной буре (G2-G3), а значения 8 и выше указывают на тяжелые и экстремальные геомагнитные штормы.
Слабые магнитные бури уровней G1-G2 обычно не несут серьезной опасности ни для здоровья людей, ни для работы техники. Однако при значениях Kp от 5 и выше могут наблюдаться перепады напряжения в электросетях, сбои в работе спутниковой навигации и ухудшение радиосвязи.
Индекс Kp фиксируется каждые три часа, поэтому его значения могут заметно отличаться в разные периоды суток. Геомагнитная активность зависит от скорости солнечного ветра, плотности космической плазмы и текущего состояния защитного магнитного поля Земли.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм.
Магнитные бури могут влиять на человека и технику.
Хотя прогнозируемые на 25 декабря возмущения относятся к слабым, метеочувствительным людям стоит принять профилактические меры. В первую очередь рекомендуется нормализовать режим сна — полноценный отдых не менее 7−8 часов помогает организму лучше адаптироваться к геомагнитным колебаниям.
Важно контролировать артериальное давление, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В дни возмущений следует избегать резких физических нагрузок, отказаться от подъема тяжестей и интенсивных тренировок. Умеренная активность, напротив, полезна — легкая прогулка на свежем воздухе улучшает самочувствие.
Питьевой режим играет ключевую роль: достаточное количество чистой воды помогает поддерживать нормальное кровообращение. От алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков лучше воздержаться, так как они создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.
Людям, принимающим препараты для стабилизации давления или разжижения крови, необходимо строго соблюдать назначенную врачом схему приема. При появлении головных болей, головокружения или других тревожных симптомов следует обратиться за медицинской помощью.