Быть или не быть: какой силы будет магнитная буря 25 декабря 2025

Слабые магнитные бури уровней G1-G2 обычно не несут серьезной опасности ни для здоровья людей, ни для работы техники. Однако при значениях Kp от 5 и выше могут наблюдаться перепады напряжения в электросетях, сбои в работе спутниковой навигации и ухудшение радиосвязи.