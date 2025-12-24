Число разводов в Башкирии сократилось на 28%: власти рассказали, в чем дело

Одним из ключевых инструментов этой работы глава правительства назвал семейную медиацию — возможность разрешить конфликт с помощью переговоров и профессиональных посредников, не доводя дело до суда. По его словам, многие пары просто не знают о такой возможности, в то время как с помощью медиаторов в республике удается сохранять около ста семей ежегодно.