Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число разводов в Башкирии сократилось на 28%: власти рассказали, в чем дело

В Башкирии число разводов сократилось на 28%

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о положительной динамике в семейной статистике республики. За последние девять месяцев число распавшихся союзов в регионе сократилось на 28%, а количество заключенных браков, напротив, выросло на 3%.

Как заявил Назаров, эти цифры являются не просто статистикой, а первыми обнадеживающими результатами системной работы по укреплению семьи, которая ведется в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Одним из ключевых инструментов этой работы глава правительства назвал семейную медиацию — возможность разрешить конфликт с помощью переговоров и профессиональных посредников, не доводя дело до суда. По его словам, многие пары просто не знают о такой возможности, в то время как с помощью медиаторов в республике удается сохранять около ста семей ежегодно.

Назаров сообщил, что правительство совместно с Министерством труда и социальной защиты населения решило расширить эту практику на все муниципалитеты Башкирии, подчеркнув, что крепкая семья является основой благополучия как региона, так и страны в целом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.