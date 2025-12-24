Число разводов в Башкирии сократилось на 28%: власти рассказали, в чем дело

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о положительной динамике в семейной статистике республики. За последние девять месяцев число распавшихся союзов в регионе сократилось на 28%, а количество заключенных браков, напротив, выросло на 3%.
Как заявил Назаров, эти цифры являются не просто статистикой, а первыми обнадеживающими результатами системной работы по укреплению семьи, которая ведется в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.
Одним из ключевых инструментов этой работы глава правительства назвал семейную медиацию — возможность разрешить конфликт с помощью переговоров и профессиональных посредников, не доводя дело до суда. По его словам, многие пары просто не знают о такой возможности, в то время как с помощью медиаторов в республике удается сохранять около ста семей ежегодно.
Назаров сообщил, что правительство совместно с Министерством труда и социальной защиты населения решило расширить эту практику на все муниципалитеты Башкирии, подчеркнув, что крепкая семья является основой благополучия как региона, так и страны в целом.
