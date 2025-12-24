Мужчина погиб из-за нелепой случайности при оплате заказа в Макдональдсе

В городе Гранд-Айленд (штат Небраска, США) произошла трагическая случайность. 69-летний мужчина погиб, оказавшись зажатым между собственным автомобилем и стойкой окна для оплаты в McDonald’s. Об этом информирует KSNB.
По предварительной версии, погибший открыл дверь и высунулся из машины, чтобы расплатиться в окне. Что именно произошло дальше — автомобиль неожиданно дёрнулся вперёд или случилось что-то ещё, — устанавливается. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи, где врачи констатировали его смерть.
Начальник полицейского управления Гранд-Айленда Дин Эллиотт охарактеризовал произошедшее как «нелепую случайность» и «на 100% несчастный случай».
Сотрудник McDonald’s, попытавшийся оказать помощь через пассажирскую сторону автомобиля, также получил травму. Его госпитализировали.
