Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградский микрорайон Спартановка перед Новым годом заглянула лиса

Горожан предостерегли от более тесного знакомства с пушистым гостем — чаще всего лисы приближаются к жилищам, если они больны бешенством.

Источник: Соцсети

Жители волгоградской Спартановки поделились снимками лисы, которая забежала в жилые дворы незадолго до Нового года.

Рыжая плутовка попала на камеру, когда притаилась в кустах на огражденном участке в микрорайоне.

Одни горожане предположили, что зверек просто проголодался и решил поискать еду поближе к людям. Другие предостерегли от более тесного знакомства с пушистым гостем — чаще всего лисы приближаются к жилищам, если они больны бешенством. В таком состоянии они теряют бдительность и перестают быть осторожными.

Контакт с ними в таком случае может стоить жизни. Так, в 2024 году жительница Михайловки умерла после укуса бешеной лисицы — спасти ее медики не смогли, она слишком поздно обратилась в медучреждение.