В волгоградский микрорайон Спартановка перед Новым годом заглянула лиса

Жители волгоградской Спартановки поделились снимками лисы, которая забежала в жилые дворы незадолго до Нового года.
Рыжая плутовка попала на камеру, когда притаилась в кустах на огражденном участке в микрорайоне.
Одни горожане предположили, что зверек просто проголодался и решил поискать еду поближе к людям. Другие предостерегли от более тесного знакомства с пушистым гостем — чаще всего лисы приближаются к жилищам, если они больны бешенством. В таком состоянии они теряют бдительность и перестают быть осторожными.
Контакт с ними в таком случае может стоить жизни. Так, в 2024 году жительница Михайловки умерла после укуса бешеной лисицы — спасти ее медики не смогли, она слишком поздно обратилась в медучреждение.