Останина попросила правительство РФ расширить семейную ипотеку

Оформить семейную ипотеку могут примерно в 900 населенных пунктах страны.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить программу семейной ипотеки. Депутат предлагает распространить семейную ипотеку на все сделки с жильем на вторичном рынке по всей России.
«Я также обратилась к Михаилу Владимировичу с просьбой распространить действие льготной “семейной ипотеки” на весь вторичный рынок жилья в стране, а не только на отдельные населенные пункты», — написала Останина в своем telegram-канале. По ее словам, возможность оформить семейную ипотеку при покупке вторичного жилья сегодня есть лишь примерно в 900 населенных пунктах страны.
В своем обращении к Мишустину депутат также просит правительство поддержать законопроект комитета об изменении критериев назначений единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. Речь идет об увеличении до полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ размера дохода семьи, который применяется при начислении единого пособия.
С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила предоставления льготной семейной ипотеки под 6%. Основное изменение заключается в том, что супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному ипотечному договору, что фактически ограничит число таких кредитов, которые может получить одна семья. Если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже воспользуется правом на семейную ипотеку, второй утратит возможность оформить аналогичный льготный кредит на себя.