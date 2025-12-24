Останина попросила правительство РФ расширить семейную ипотеку

С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила предоставления льготной семейной ипотеки под 6%. Основное изменение заключается в том, что супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному ипотечному договору, что фактически ограничит число таких кредитов, которые может получить одна семья. Если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже воспользуется правом на семейную ипотеку, второй утратит возможность оформить аналогичный льготный кредит на себя.