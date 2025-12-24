В пермском Красновишерске произошли перебои в работе котельных во время аномальных морозов

В настоящее время проводятся мероприятия по настройке и корректировке режимов работы оборудования.
Прокуратура Пермского края взяла на контроль ситуацию, связанную с перебоями в работе котельных в Красновишерске (Пермский край). Ранее жители города сообщали в социальных сетях об отсутствии или недостаточном уровне отопления в жилых домах по адресам: улица Заводская, 8, Советская, 3, Заводская, 2, Яборова, 21 и Толстого, 38. Предполагалось, что причиной возникших проблем является сбой в работе котельных № 11 и № 2.
«Из-за снижения параметров подачи коммунального ресурса в ряде многоквартирных домов муниципального округа зафиксированы показатели отопления, не соответствующие нормативам. В настоящее время проводятся мероприятия по настройке и корректировке режимов работы оборудования котельных», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Прокуратурой Красновишерского района инициирована проверка по данному факту. В ее рамках будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за бесперебойное обеспечение теплоснабжения. При установлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.