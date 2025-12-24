В пермском Красновишерске произошли перебои в работе котельных во время аномальных морозов

Прокуратура Пермского края взяла на контроль ситуацию, связанную с перебоями в работе котельных в Красновишерске (Пермский край). Ранее жители города сообщали в социальных сетях об отсутствии или недостаточном уровне отопления в жилых домах по адресам: улица Заводская, 8, Советская, 3, Заводская, 2, Яборова, 21 и Толстого, 38. Предполагалось, что причиной возникших проблем является сбой в работе котельных № 11 и № 2.