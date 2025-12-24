Губернатор Текслер передал спецтехнику и дроны челябинским военным в зону СВО

Челябинская область на регулярной основе оказывает помощь воинским частям Вооруженных Сил РФ.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал военнослужащим 90-й танковой дивизии Центрального военного округа и в подразделение 2-й общевойсковой армии спецтехнику и дроны, позволяющие доставлять на передовую все необходимое и эвакуировать раненных. Работы по передаче грузов продолжится до полной Победы, заявил Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.
«Фактически это наземные беспилотники, которые позволяют доставлять на передовую все необходимое, эвакуировать бойцов, в каждой партии обязательно передаем беспилотные летательные аппараты. Мы будем продолжать эту работу до нашей полной Победы», — подчеркнул Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. Всего на передовую было передано около восьми тонн груза.
Челябинская область регулярно оказывает помощь частям Вооруженных Сил РФ, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Закупки ведутся в соответствии с запросами и требованиями военных. Всего за время спецоперации за счет бюджета Челябинской области оказана помощь 61 воинскому подразделению, передано более 3,5 тысяч единиц оборудования. Речь идет не только о квадрокоптерах, FPV-дронах, но и о стоматологических кабинетах и спецтранспорте.
В самом регионе на базе 90-й танковой дивизии создан класс операторов БПЛА. Расширяется сеть медицинских учреждений для реабилитации участников СВО.
Челябинцы ранее отправили в зону СВО около 120 тонн гуманитарной помощи, в том числе одежду, продукты питания, лекарства. Всплеск подобных почтовых отправлений приходится на предновогодние месяцы.