На улицах морозно, а в домах темно: Кто из жителей Кишинева на весь день останется без света — публикуем адреса

В четырех секторах столицы в среду, 24 декабря, не будет электричества. Публикуем список адресов.
Ботаника:
Дечебал, 6, 6/2, 6/4 — с 09:40 до 16:00.
Ботаника Веке, 16, Буребиста, 93, Дачия, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 47/7 — с 09:50 до 16:00.
А. Болдур, 1, 9−11, 15−19, 4−20, 9999, Бэчоий Ной, 14, 14B, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 19, 25, 25/1, 29, 30, пер. Бэчоий Ной, 18, Г. Безвикони, 6, 11, 15−17, 21, 6−12, 16, 732, пер. Г. Кучеряну, 1−3, 3A, 28, Музелор, 2−6, 10, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор, 1F, 10/1, В. Зарзэр, 12−14, 28A, В. Тулник, 1−23, 4−8, 1−20 — с 09:00 до 16:00.
Центр:
Албишоара, 21, 27, Грэдинилор, 60, Мэзэраки, 3, ⅗, 5, Романэ, 2/2, ⅔, 2/3A, 4/1, 8, 14, В. Александри, 147 — с 10:00 до 15:00.
Чеканы:
И. Виеру, 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, Н. Милеску-Спэтару, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 — с 10:00 до 13:00.
Профессор И. Думенюк, 33, 9999, Н. Милеску-Спэтару, 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999 — с 09:10 до 12:00.
Рышкановка:
А. Дога, 24/1, 26, 32, Каля Мошилор, 20 — с 09:20 до 13:00.
