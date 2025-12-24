В Крыму национализировали имущество 500 физических и юрлиц, враждебных к РФ

«В собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5 600 объектов, в том числе имущество предприятий, земельные участки, дома и прочее. Большинство крупных объектов, принадлежавших тем, кто воюет против нас, уже обращены в собственность Крыма, многие — проданы новым, российским инвесторам», — говорится в публикации.