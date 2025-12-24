В Крыму национализировали имущество 500 физических и юрлиц, враждебных к РФ

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выступил с заявлением, что с 2022 года на территории республики национализировали имущество 500 физических и юридических лиц, поддерживающих действующий киевский режим. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5 600 объектов, в том числе имущество предприятий, земельные участки, дома и прочее. Большинство крупных объектов, принадлежавших тем, кто воюет против нас, уже обращены в собственность Крыма, многие — проданы новым, российским инвесторам», — говорится в публикации.
Как отметил Константинов, главная цель национализации — установление справедливости, чтобы не дать зарабатывать в Крыму тем, кто поддерживает украинское руководство.
Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что имущество украинского боксера Александра Усика на Крымском полуострове было национализировано.