Останина попросила распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей стране.
Останина подчеркнула, что комитет считает целесообразным расширить действие семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья, чтобы больше семей могли улучшить свои жилищные условия. Она обратила внимание, что это позволит стимулировать спрос и поддержать семьи с детьми в разных регионах страны.
Кроме того, депутат попросила правительство поддержать законопроект комитета, который предусматривает увеличение до полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ размера дохода семьи, применяемого при начислении единого пособия. Останина отметила, что это позволит сделать поддержку семей более адресной и эффективной.
Она добавила в Telegram-канале, что рассчитывает на рассмотрение законопроекта в весеннюю сессию 2026 года и на внесение его на обсуждение в Государственную думу.
1 февраля 2026 года правила предоставления семейной ипотеки в России изменятся. В систему внедрят принцип «одна семейная ипотека на одну семью», который позволит защититься от злоупотреблений.