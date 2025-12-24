Останина попросила распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья

Останина подчеркнула, что комитет считает целесообразным расширить действие семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья, чтобы больше семей могли улучшить свои жилищные условия. Она обратила внимание, что это позволит стимулировать спрос и поддержать семьи с детьми в разных регионах страны.