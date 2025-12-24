Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росгвардии озвучили список оружия, которое тюменцы могут отправить в зону СВО

В зоне проведения специальной военной операции большим спросом пользуется гладкоствольное, длинноствольное и нарезное оружие. Об этом во время пресс-конференции сообщил врио заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Александр Матюшкин.

Тюменская область направила в зону СВО более 2 000 единиц оружия.

В зоне проведения специальной военной операции большим спросом пользуется гладкоствольное, длинноствольное и нарезное оружие. Об этом во время пресс-конференции сообщил врио заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Александр Матюшкин.

«Для нужд специальной военной операции требуется, в основном, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12 калибра. Также Министерству обороны требуется огнестрельное оружие с нарезным стволом калибра 7.62×54», — пояснил Александр Матюшкин.

Как ранее указывало агентство, в 2025 году Тюменская область передала участникам СВО более 2 000 единиц оружия. Часть была изъята у жителей региона за различные нарушение закона, а часть тюменцы сдали добровольно.

Участники СВО поблагодарили жителей Тюменской области за оказанную поддержку. По их словам, гражданские гладкоствольные ружья отлично помогают отражать атаки дронов.