Большой театр покажет «Щелкунчика» в Перми

«30 и 31 декабря легендарный балет “Щелкунчик” П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в кинотеатрах России, Узбекистана и Беларуси. Проникнуться новогодним настроением и стать частью особого театрального события в преддверии Нового года можно будет в более чем 300 кинотеатрах и на отдельных арт-площадках», — рассказали в театре.