Большой театр покажет «Щелкунчика» в Перми

Большой театр покажет «Щелкунчика» всем.
Большой театр организовал показы своего балета «Щелкунчик» (6+) в постановке Юрия Григоровича в 300 городах России, Казахстана и Беларуси. Покажут спектакль и в Перми.
«30 и 31 декабря легендарный балет “Щелкунчик” П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в кинотеатрах России, Узбекистана и Беларуси. Проникнуться новогодним настроением и стать частью особого театрального события в преддверии Нового года можно будет в более чем 300 кинотеатрах и на отдельных арт-площадках», — рассказали в театре.
В Перми показы пройдут на площадке Пермской синематеки в центре «Кристалл». Это будет не прямая трансляция из Большого театра, а видеоверсия балета 2024 года. Дирижер — Валерий Гергиев. Главные партии исполняют — Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко.
Ранее URA.RU рассказывало, что кинозалы Перми представят на широких экранах постановку «Щелкунчик» в версии Рудольфа Нуреева, Дрезденской оперы и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Театры Перми также ставят свои версии легендарного балета — всего их около десятка.