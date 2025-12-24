Севастополь представит в Москве картины легендарного летчика Юмашева

«Даже была интересная история. Экипаж Михаила Громова готовился к перелету через Северный полюс, и им нужно было облегчать самолет. Избавлялись от всего лишнего, даже какой-то еды и воды, теплых вещей — счет шел буквально на граммы. И Юмашев уговорил командира, и тот разрешил ему взять с собой блокнот и карандаш, чтобы делать зарисовки. И вот эти зарисовки мы будем показывать», — поделился Зотов.