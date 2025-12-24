Севастополь представит в Москве картины легендарного летчика Юмашева

По его словам, показ организует Российская галерея искусств, продолжая начатую ею традицию: каждый год представлять в Москве выставку, связанную с Крымом.
«А Юмашев был очень даже связан с Крымом. Он здесь тренировался, в Коктебеле ставил рекорды на планерах, а в Алупке у него была дача, и туда постоянно приезжали много художников. Он дружил с Петром Кончаловским, с Робертом Фальком и еще много с какими интересными авторами», — рассказал Зотов.
Выставку планируют открыть в марте 2026 на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве.
«Таким образом мы впервые откроем широкой публике Юмашева как художника. Потому что в истории он известен как легендарный летчик, Герой Советского Союза, сталинский сокол, совершавший трансполярные перелеты в составе прославленного экипажа. Но первое учебное заведение, в которое он поступал, было художественное училище в Санкт-Петербурге, а учиться на летчика Юмашев пошел уже потом. И всегда ощущал себя художником и носил с собой этюдник», — рассказал Зотов.
А потому в экспозицию из десятков работ войдут в том числе некоторые зарисовки, которые Юмашев делал во время экспедиций, отметил он.
«Даже была интересная история. Экипаж Михаила Громова готовился к перелету через Северный полюс, и им нужно было облегчать самолет. Избавлялись от всего лишнего, даже какой-то еды и воды, теплых вещей — счет шел буквально на граммы. И Юмашев уговорил командира, и тот разрешил ему взять с собой блокнот и карандаш, чтобы делать зарисовки. И вот эти зарисовки мы будем показывать», — поделился Зотов.
Также на выставке покажут работы Юмашева, которые поступили в коллекцию Российской галереи искусств в Севастополе в 2025 году.
«Кроме того, мы выставим его работы, которые в других музеях хранятся и у частных коллекционеров. И так покажем Юмашева с разных сторон как художника, а он действительно очень интересный», — добавил Зотов.
По его словам, в 2026 году фонды РГИ пополнят и другие работы живописца. Учреждению их подарит наследница работ художника.
«Мы несколько лет вели переговоры с ней. Она, конечно, связана с семьей Юмашева, но не его родственница, не член семьи, но так сложилось, что работы перешли ей. И у нас договоренность, что еще несколько работ она передает в дар галерее», — сказал Зотов.
Получить их рассчитывают после проведения мероприятия в Москве, в подготовке которого нынешняя владелица части наследия Юмашева тоже принимает участие: готовит материалы для каталога выставки.