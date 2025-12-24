«Белавиа», а также Ozon и «Яндекс Такси» в Беларуси ждет серьезная проверка

Проверке подвергнутся десять крупных организаций, которые в Беларуси работают с большими массивами информации. В список включены среди других, например, белорусское юрлицо популярного маркетплейса Ozon («ОЗОН Маркет Бел»), «Белавиа», управляющая компания розничными торговыми сетями «Гиппо» и «Белмаркет» («БелВиллесден»), а также юрлицо сервисов «Яндекс Такси» в Беларуси («БелГо Корп»).