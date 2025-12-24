«Белавиа», а также Ozon и «Яндекс Такси» в Беларуси ждет серьезная проверка

В Беларуси крупные компании ждет проверка из-за вопросов защиты персональных данных. Подробнее рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.
Так, центром на 2026-й утвержден план контрольных мероприятий. На защиту персональных данных проверят компании из самых разных отраслей, в том числе ритейла, IT, авиации и школьного питания.
Проверке подвергнутся десять крупных организаций, которые в Беларуси работают с большими массивами информации. В список включены среди других, например, белорусское юрлицо популярного маркетплейса Ozon («ОЗОН Маркет Бел»), «Белавиа», управляющая компания розничными торговыми сетями «Гиппо» и «Белмаркет» («БелВиллесден»), а также юрлицо сервисов «Яндекс Такси» в Беларуси («БелГо Корп»).
Еще под проверку попадет Комбинат школьного питания в Минске, Центр информтехнологий Мингорисполкома, страховая компания «Купала», другие компании и организации.
При этом отмечается, что предстоящие проверки проконтролируют соблюдение законодательства не столько самими операторами, сколько сторонними организациями, которых компании уполномочивают обрабатывать персональные данные.
— Операторы часто сталкиваются со сложностями при согласовании условий с такими подрядчиками и оценке их мер защиты, — обратили внимание в центре.
Порой уполномоченными лицами отрицается факт обработки персональных данных. Однако по закону ответственность перед гражданами за действия уполномоченных компаний несет именно оператор, который передал данные.
Также в Наццентре сказали, что в 2026-м продолжатся внеплановые и камеральные проверки, основанием для которых станут конкретные случаи или жалобы белорусы.
Ранее еще Госконтроль предупредил о проверке почти 1900 предприятий по всей Беларуси.
