Прокуратура Москвы раскрыла подробности гибели офицеров и смертника при взрыве машины ДПС

В Москве в результате взрыва при задержании подозреваемого погибли два сотрудника ДПС и сам злоумышленник. Расследование ведётся по двум статьям, под контролем столичной прокуратуры.

Инцидент произошёл в ночь на 24 декабря на Елецкой улице. Сотрудники ДПС, заметившие подозрительное лицо около служебного автомобиля, попытались его задержать. В этот момент было приведено в действие взрывное устройство, от полученных ранений на месте погибли оба полицейских и находившийся рядом человек.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по двум статьям: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

«Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», — сказано в публикации пресс-службы прокуратуры.

Напомним, что ночью неизвестный взорвал бомбу рядом с автомобилем ДПС, в результате чего двое сотрудников получили тяжёлые травмы и погибли. Позже было найдено тело третьего погибшего. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

