Прокуратура Москвы раскрыла подробности гибели офицеров и смертника при взрыве машины ДПС

Инцидент произошёл в ночь на 24 декабря на Елецкой улице. Сотрудники ДПС, заметившие подозрительное лицо около служебного автомобиля, попытались его задержать. В этот момент было приведено в действие взрывное устройство, от полученных ранений на месте погибли оба полицейских и находившийся рядом человек.