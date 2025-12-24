Прокуратура Москвы раскрыла подробности гибели офицеров и смертника при взрыве машины ДПС

Инцидент произошёл в ночь на 24 декабря на Елецкой улице. Сотрудники ДПС, заметившие подозрительное лицо около служебного автомобиля, попытались его задержать. В этот момент было приведено в действие взрывное устройство, от полученных ранений на месте погибли оба полицейских и находившийся рядом человек.
По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по двум статьям: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
«Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», — сказано в публикации пресс-службы прокуратуры.
