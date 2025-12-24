Ричмонд
Пермскому экс-депутату Константину Окуневу* предъявлено новое обвинение

Пермскому экс-депутату и оппозиционеру Константину Окуневу* (внесен Роскомнадзорм в список террористов и экстремистов) предъявлено новое обвинение. Следственные органы считают его виновным в призывах к экстремистской деятельности.

Экс—депутата не выпустили из СИЗО.

«Константину Окуневу предъявлено новое обвинение — о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», — пишет Properm. Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство следствия краевого УФСБ о продлении Окуневу меры пресечения в виде содержания под стражей — он останется в СИЗО до 28 февраля 2026 года.

Бывший депутат, бизнесмен и оппозиционер был задержан 29 октября в пермском аэропорту по обвинению в публичных призывах к осуществлению терроризма. Сам Окунев все обвинения отрицает. Ранее он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей и предлагал залог в 2 млн рублей, но суд отправил его в СИЗО.