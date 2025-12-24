Пермскому экс-депутату Константину Окуневу* предъявлено новое обвинение

Бывший депутат, бизнесмен и оппозиционер был задержан 29 октября в пермском аэропорту по обвинению в публичных призывах к осуществлению терроризма. Сам Окунев все обвинения отрицает. Ранее он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей и предлагал залог в 2 млн рублей, но суд отправил его в СИЗО.