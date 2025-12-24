Суд Новосибирска арестовал участников группы, нападавшей на горожан

Так, в результате судебного процесса двух обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц, с применением насилия к потерпевшему), арестовали до 17 февраля 2026 года.