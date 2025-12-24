Суд Новосибирска арестовал участников группы, нападавшей на горожан

В Советском районном суде Новосибирска завершилось рассмотрение дела в отношении участников группы, нападавшей на жителей города. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Так, в результате судебного процесса двух обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц, с применением насилия к потерпевшему), арестовали до 17 февраля 2026 года.
По данным Следкома, иностранный гражданин сформировал в Новосибирске организованную группу, систематически совершающую противоправные действия. Одним из пострадавших оказался сын военнослужащего, участвующего в спецоперации.
Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что в Смоленской области правоохранительные органы пресекли противозаконную деятельность преступного сообщества из десяти человек, которые незаконно присваивали себе недвижимость граждан.