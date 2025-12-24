Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минское метро будет работать до 4 утра в ночь на Новый год

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Столичный метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до четырех часов утра, сообщили пресс-службе подземки.

Источник: Sputnik.by

Станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 4:15.

На эту ночь с 00:00 до 4:00 предусмотрен график движения составов с интервалом 6 минут на первой и второй линиях метро, и 8,5 минут — на третьей линии.

Отмечается, что 1 января метро начнет работу, как обычно — в 5:30. Интервал между поездами в этот день на второй линии с 18:00 до 24:00 составит 4 минуты.

В Метрополитене отметили, что 25, 26, 27, 28 декабря 2025 года и 1 января 2026 года подземка будет работать по графику выходных дней, а 31 декабря 2025 года — по графику пятницы.

Ранее в «Минсктрансе» сообщили, что в праздничные и предпраздничные дни также изменится и работа наземного столичного транспорта.

Белорусов в декабре ждут так называемые «длинные выходные».

В декабре они продлятся с 25 по 28 декабря. В четверг, 25 декабря, отмечается католическое Рождество, которое в республике является официальным выходным днем. Следующий день — пятница, 26 декабря — в этом году также станет выходным, однако отработать за него большинству пришлось ранее в субботу 20 декабря.