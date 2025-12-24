В Оренбургской области отражена атака ВСУ

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаки на один из промышленных объектов региона. Средствами и силами Министерства обороны Российской Федерации нападение было пресечено.

В результате инцидента зафиксированы незначительные повреждения объектов инфраструктуры предприятия. Кроме того, один из сбитых беспилотников упал на территории населенного пункта. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.