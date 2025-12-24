TMZ: Умерла самая известная бабушка из TikTok

Умерла Агнес, самая известная бабушка из социальной сети TitTok, известная под псевдонимом Epic Gamer Grandma. Ей было 78 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
Как отмечается в публикации, тревожные новости об Агнес появлялись еще в октябре. Тогда ее госпитализировали, а в соцсетях фанатов попросили «помолиться за ее здоровье». Однако теперь пришли более печальные новости — во вторник, 23 декабря, женщина скончалась. Смерть подтвердил ее внук Кулсан.
«Она покинула этот мир так же, как и жила в нем: в окружении любви», — сказал мужчина.
Известно, что настоящее имя интернет-звезды — Агнес. Она имела больше двух миллионов подписчиков в TikTok.
Немногим ранее стало известно о смерти британского певца и автора песен Криса Ри. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет. Последние годы жизни он болел, но не уточняется, чем именно. Подчеркивается лишь, что ему приходилось терпеть боль и пить таблетки буквально горстями.