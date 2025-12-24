Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодние посылки из РФ не пропускают в ЕС, называя их роскошью

Таможня ФРГ и Австрии не пропускает посылки из РФ, называя это роскошью.

Источник: Комсомольская правда

На границах с ФРГ и Австрией начали массово задерживать и возвращать новогодние посылки из России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как сообщается, формальной причиной назвали нарушение статей 28 и 29 Договора о функционировании ЕС. Под ограничения попали даже простые елочные украшения и подарки, которые европейские таможенники сочли «российской роскошью».

В качестве примера Telegram-канал приводит случай москвички, чья посылка с игрушкой несколько недель находилась в Австрии, а потом была возвращена с запретом на ввоз.

Кроме того, сообщается о сложностях в оформлении товаров в посылке. Теперь для всех таких посылок, в том числе шоколада и конфет, требуются чеки или документы, подтверждающие, что их вывоз из России разрешен. Вдобавок с отправителей взимают сборы от 18 евро, которые не вернут в случае отказа в пропуске посылки.

Тем временем сообщается о массовом желании жителей Эстонии провести новогодние праздники в России. Небывалый ажиотаж наблюдается на российско-эстонской границе в Нарве. Места у контрольно-пропускных пунктов (КПП) продают, а люди готовы стоять в очередях по несколько часов.