Россия построит электростанцию на Луне

Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также он отмечал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени — с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой — и странами БРИКС в целом — большие планы в данной отрасли.