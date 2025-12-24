Россия построит электростанцию на Луне

«В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции», — сказано в сообщении.
Станция будет обеспечивать долговременное энергоснабжение луноходов и обсерватории российской Лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.
«Будут выполнены разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, летные испытания, развертывание инфраструктуры на Луне», — перечислили в Госкорпорации.
Участниками проекта являются Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт.
Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также он отмечал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени — с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой — и странами БРИКС в целом — большие планы в данной отрасли.