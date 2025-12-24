Ричмонд
Россия построит электростанцию на Луне

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году, сообщает в среду пресс-служба Роскосмоса.

Источник: РИА "Новости"

«В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции», — сказано в сообщении.

Станция будет обеспечивать долговременное энергоснабжение луноходов и обсерватории российской Лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.

«Будут выполнены разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, летные испытания, развертывание инфраструктуры на Луне», — перечислили в Госкорпорации.

Отмечается, что этот проект станет важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны.

Участниками проекта являются Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт.

Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также он отмечал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени — с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой — и странами БРИКС в целом — большие планы в данной отрасли.