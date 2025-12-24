Ричмонд
Главная елка Омска зажжет свои огни 28 декабря

В 13:00 на территории музея-исторического парка «Омская крепость» начнутся массовые гуляния.

Источник: Комсомольская правда

Открытие Главной городской елки запланировано на 28 декабря. В этот день зрителей ждет премьера новогоднего спектакля-мюзикла «Зажги свою звезду!» — современной постановки о мечтах и желаниях.

Особенностью спектакля станет исполнение романса «Звезда, прости, пора мне спать», написанного Иваном Мятлиным в 1840 году и популярного в Омской и Тобольской крепостях в конце XIX века.

На территории Омской крепости заканчиваются последние приготовления к новогодним торжествам Екатерина КРАСНОВА.

В представлении примут участие артисты Городского драматического театра имени Л. И. Ермолаевой, а также ведущие муниципальные коллективы: Сибирский хореографический ансамбль «Русь», ансамбль танца «Иртыш» и вокальная группа «Мелодия».

Екатерина КРАСНОВА.

После спектакля, с 14:00 до 17:00, на территории крепости заработают интерактивные площадки для детей, новогодняя ярмарка и тематические кафе. Вход на все мероприятия — свободный. Зажжение огней на главной городской елке состоится 28 декабря в 17 часов.

