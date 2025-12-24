Ричмонд
Минтруда напомнило о сокращенном рабочем дне перед большими выходными в Беларуси

Минтруда сказало белорусам, насколько должен быть сокращен рабочий день перед Рождеством.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, насколько должен быть сокращен рабочий день перед Рождеством и длинными выходными в Беларуси.

Напомним, белорусы дождались больших выходных в декабре.

А перед этим в среду, 24 декабря, в Беларуси — сокращенный рабочий день.

— Перед католическим Рождеством рабочий день в Беларуси должен быть меньше на час, — сказали в ведомстве.

В Минтруда рассказали, что для работающих полный день, рабочий день 24 декабря сокращают на один час. Для этого исходят из нормы продолжительности рабочего времени, составляющей 40 часов в неделю.

У работников с неполным рабочим графиком продолжительность рабочего времени сокращают пропорционально. Если это шестичасовой рабочий день, то работу сокращают на 45 минут. При четырехчасовом — на полчаса.

Еще Минтруда назвало, какие выплаты увеличились на 40% в Беларуси. Накануне Минтруда назвало размер средней пенсии в Беларуси.

И мы писали, что Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 24 декабря перед длинными выходными.

Тем временем белорусские католики празднуют Сочельник 24 декабря.