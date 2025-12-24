Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскосмосе заявили о планах по созданию лунной электростанции

Россия к 2036 году намерена построить лунную электростанцию. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Россия к 2036 году намерена построить лунную электростанцию. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции. Проект — важный шаг к переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны, — отметили специалисты.

Лунная электростанция поможет обеспечить долговременное энергоснабжение луноходов и обсерваторий российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции.

Специалисты намерены создать космические аппараты, выполнить наземно‑экспериментальную отработку, провести летные испытания и осуществить развертывание инфраструктуры на спутнике, передает ТАСС.

До этого в госкорпорации рассказали, что сообщения о прекращении российской пилотируемой программы не соответствуют действительности. Новый стартовый стол для ракет «Союз» на космодроме Байконур, поврежденный 27 ноября, будет готов к пускам в конце зимы 2026 года.